La Soluzione ♚ Steiger famoso attore

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Steiger famoso attore. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ROD

Curiosità su Steiger famoso attore: Award miglior attore protagonista a rod steiger 1967 - new york film critics circle award miglior film miglior attore protagonista a rod steiger 1968 - american... Sir Roderick David Stewart, detto Rod (Londra, 10 gennaio 1945), è un cantautore britannico. Caratterizzato da una voce rauca e graffiante, è uno degli artisti rock di maggior successo di tutti i tempi, avendo venduto complessivamente più di 120 milioni di dischi in tutto il mondo. Nel corso della sua carriera pluridecennale, l'artista ha conquistato per undici volte la vetta della classifica britannica degli album più venduti, ed è entrato ventisei volte nella top ten di quella relativa ai singoli. Stewart ha riscosso un notevole successo anche negli Stati Uniti, con sedici singoli entrati nei primi dieci posti della classifica Billboard ...

