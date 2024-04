La Soluzione ♚ Famoso colle del Tour

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Famoso colle del Tour. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : IZOARD

Curiosità su Famoso colle del tour: Col du portet (2.215 m s.l.m.), in cima del quale, però, la strada termina. il colle era già famoso prima del tour de france: percorso abitualmente da pastori... Il Colle dell'Izoard (in francese Col de l'Izoard - 2.361 m s.l.m.) è un valico alpino situato nel dipartimento francese delle Alte Alpi, al centro del massiccio del Queyras nelle Alpi Cozie. Collega Briançon a nord-ovest con Château-Ville-Vieille a sud-est.

Altre Definizioni con izoard; famoso; colle; tour;