Il nazionalismo ebraico

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il sionismo è un'ideologia politica il cui fine è l'affermazione del diritto alla autodeterminazione del popolo ebraico e il supporto a uno Stato ebraico in quella che è definita "Terra di Israele". Il sionismo emerse alla fine del XIX secolo nell'Europa centrale e orientale come effetto della Haskalah e in reazione all'antisemitismo, inserendosi nel più vasto fenomeno del nazionalismo moderno. Il movimento tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo si sviluppò in varie forme, tra le quali il sionismo socialista, quello religioso, quello revisionista e quello di ispirazione liberale dei Sionisti Generali. Esso favorì a partire dalla fine ...

sionismo ( approfondimento) m sing

(politica) movimento politico alla fine dell'Ottocento con lo scopo di formare in Palestina uno stato per gli ebrei prima di un’escalation bellica e belligerante, inizialmente il sionismo fu l’innocente speranza messianica per gli ebrei riguardo alla ricostruzione del Tempio di Gerusalemme

Ahimè, l'attuale sionismo è una strumentalizzazione anche ai danni della religione ebraica

Sillabazione

sio | nì | smo

Pronuncia

IPA: /sio'nizmo

Etimologia / Derivazione

dall'ebraico Siyyon,dal greco S, dal latino Sion

Contrari

antisionismo

Parole derivate