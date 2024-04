La Soluzione ♚ Lo Stato dove si ammira il Machu Picchu

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Lo Stato dove si ammira il Machu Picchu. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PERÙ

Curiosità su Lo stato dove si ammira il machu picchu: E rufio cecina felice lampadio. costanzo ii lo ammirò sommamente. altri restauri a seguito di terremoti si ebbero ancora nel 470, per opera del console... Il Perù, ufficialmente Repubblica del Perù (in spagnolo República del Perú, in quechua: Piruw Ripuwlika, in aymara: Piruw Suyu), è uno Stato dell'America meridionale. Confina a nord con l'Ecuador, a nord-est con la Colombia, a est con il Brasile, a sud-est con la Bolivia, a sud con il Cile e a ovest con l'oceano Pacifico. Il Perù è un paese megadiverso, con habitat che variano dalle pianure aride della costa del Pacifico alle vette delle Ande che si estendono da nord a sud-est e alle foreste tropicali del bacino amazzonico a est, con il Rio delle Amazzoni. Con 1,28 milioni di km², il Perù è il diciannovesimo paese più grande al mondo, ...

