Il panorama che si ammira

Il Vedutismo è un genere pittorico nato nel Settecento che si occupa di paesaggi o di città riprese dal vero. Questa corrente si sviluppa soprattutto a Venezia: emblema del vedutismo italiano e città natale di molti vedutisti, i suoi scorci e i giochi di colore dell'acqua dei canali con le architetture furono oggetto di ritratto frequente.

Italiano

]

Sostantivo

veduta f sing (pl.: vedute)

Il vedere, come esperienza attuata ( lo so di v. ; testimone di v., cioè oculare), o come esercizio della facoltà visiva ( togliere, impedire la v. ). Campo visivo (Poi volò fuor de la veduta mia Sì ch'a mirarlo indarno m'affatico, Petrarca), spesso includente l'idea dei vari aspetti che in esso sono contenuti ( di quassù si gode una bella v. ; il piazzale ha una stupenda v. sul lago ). In diritto, finestra o apertura che permette di guardare: v. diretta, laterale, obliqua (vedi anche vista). 2. Disegno, dipinto, stampa, fotografia che rappresenta un paesaggio. "pittore di vedute" Veduta a volo d'uccello, fotografia panoramica eseguita da un aereo in volo. Veduta prospettica, nel disegno architettonico, rappresentazione d'un edificio in prospettiva. 3. FIG. Capacità di intendere e valutare: la mia v. non arriva a tanto; uomo di larghe, di meschine v.; concr., opinione. "le sue v. non coincidono con le mie"

Voce verbale

veduta

participio passato femminile di vedere

Sillabazione

ve | dù | ta

Pronuncia

IPA: /ve'duta/

Etimologia / Derivazione

derivazione di vedere

Sinonimi

vista, panorama, visione, paesaggio, spettacolo

angolo, visuale, angolazione

(di paesaggio) riproduzione, stampa, fotografia, incisione, disegno, quadro, bozzetto, immagine