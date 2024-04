La Soluzione ♚ La speranza di Cicerone

La soluzione di 4 lettere per la definizione: La speranza di Cicerone. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SPES

Curiosità su La speranza di cicerone: Disambiguazione – "cicerone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi cicerone (disambigua). marco tullio cicerone (in latino marcus tullius... Gaudium et spes è una costituzione pastorale, uno dei principali documenti del Concilio Vaticano II, promulgato da papa Paolo VI. Approvata da 2.111 voti favorevoli su 2.373, 251 contrari e 11 nulli, la Gaudium et spes fu promulgata dal papa il 7 dicembre 1965, l'ultimo giorno del Concilio. Il nome Gaudium et spes deriva dalle prime parole latine del testo, che significano: "la gioia e la speranza".

