SPES

Curiosità e Significato di "Spes"

Perché la soluzione è Spes? Spes era l'antica dea romana della Speranza, simbolo di fiducia e attesa positiva nel futuro. Rappresentava la fiducia che le cose migliorino, anche nei momenti difficili. La sua figura incarna la forza di credere in un domani migliore, ispirando speranza e ottimismo. Una parola che ci ricorda quanto sia importante mantenere fede e fiducia nel cammino della vita.

Come si scrive la soluzione Spes

Hai davanti la definizione "L antica dea romana che personificava la Speranza" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

E Empoli

S Savona

