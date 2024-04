La Soluzione ♚ Un Franco fra i grandi del Milan

Un franco fra i grandi del milan

Soluzione : BARESI

Curiosità su Un franco fra i grandi del milan: franco cerri (milano, 29 gennaio 1926 – milano, 18 ottobre 2021) è stato un chitarrista italiano, considerato tra i più grandi e autorevoli chitarristi... Franco Baresi, all'anagrafe Franchino Baresi (Travagliato, 8 maggio 1960), è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, vicepresidente onorario del Milan. Soprannominato Piscinin e in seguito Kaiser Franz (in onore di Franz Beckenbauer), è considerato uno dei più forti calciatori della storia ed è annoverato tra le più note bandiere calcistiche di tutti i tempi. Occupa la 19ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo pubblicata dalla rivista World Soccer e la 33ª posizione nell'omonima classifica stilata dall'IFFHS. Nel marzo del 2004 Pelé lo ha inserito nella ...

