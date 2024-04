La Soluzione ♚ Sono basse nelle cripte

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Sono basse nelle cripte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : VOLTE

Curiosità su Sono basse nelle cripte: L'alcázar e l'archivio delle indie sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità dall'unesco nel 1987. siviglia sorge nelle fertili pianure del fiume guadalquivir... VoLTE, acronimo di Voice over LTE, è una tecnologia che consente di effettuare chiamate vocali su rete LTE (4G) basandosi sul modello architetturale IP Multimedia Subsystem (IMS).

