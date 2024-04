La Soluzione ♚ Scialle spagnolo

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Scialle spagnolo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MANTIGLIA

Curiosità su Scialle spagnolo: Per i filati. nasce nel sobborgo di santa lucia l'angora spagnoli per le creazioni di scialli, boleri e indumenti alla moda. la segnalazione alla fiera... L'abito da flamenco (in spagnolo traje de flamenca) è l'abbigliamento tipico delle feste dell'Andalusia ed è spesso usato negli spettacoli e nelle esibizioni di flamenco. Il modello più comune si compone di un indumento aderente lungo fino alla caviglia, ornato con varie balze o faralaes che possono essere posizionate sia sulla gonna che sulle maniche. È realizzato in colori vivaci e con disegni semplici o con motivi geometrici, anche se il più tipico è a pois. Si completa con un tipo di scialle (mantilla) tipico chiamato mantón de Manila. È anche tradizionale portare sui capelli un fiocco a forma di fiore, grandi pendenti e scarpe con ...

