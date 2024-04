La Soluzione ♚ Saggio di mercanzia

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Saggio di mercanzia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CAPIONE

Curiosità su Saggio di mercanzia: Monete, sia la qualità e le misure della merce di lusso contrattata nel vicino mercato (saggio della mercanzia). era qui originariamente un'antichissima torre... Fuipiano Valle Imagna [fui'pjano 'vale i'ma()a] (Föipià [føi'pja] in dialetto bergamasco) è un comune italiano di 204 abitanti della provincia di Bergamo in Lombardia. Situato alla sinistra della valle Imagna, dista circa 28 chilometri a nord-ovest dal capoluogo orobico.

Altre Definizioni con capione; saggio; mercanzia;