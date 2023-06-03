Il vecchio saggio nei tarocchi

Home / Soluzioni Cruciverba / Il vecchio saggio nei tarocchi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il vecchio saggio nei tarocchi' è 'Eremita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EREMITA

Perché la soluzione è Eremita? L'EREMITA rappresenta il saggio anziano che, isolato, riflette sulla vita e sulla conoscenza. La sua figura evoca un percorso di introspezione e ricerca interiore, simbolizzando saggezza accumulata nel tempo. Nelle carte dei tarocchi, questa carta invita a cercare risposte dentro di sé, ad affrontare momenti di solitudine per trovare chiarezza. La presenza dell'EREMITA suggerisce un periodo di meditazione e di discernimento, evidenziando l'importanza della consapevolezza personale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il vecchio saggio nei tarocchi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il vecchio saggio nei tarocchi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Eremita

La soluzione associata alla definizione "Il vecchio saggio nei tarocchi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il vecchio saggio nei tarocchi" conferma che la soluzione 'Eremita' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Eremita

E Empoli R Roma E Empoli M Milano I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il vecchio saggio nei tarocchi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Eremita' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Conduce una vita isolata dal resto del mondoSi ritira per scelta in zone remoteSi apparta dal mondoSaggio accortoOstaggio meno saggioIl più vecchio dei dueVecchio antiquatoVecchio di cento anni