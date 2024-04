La Soluzione ♚ Li rompe il chiasso

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Li rompe il chiasso. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TIMPANI

Curiosità su Li rompe il chiasso: Raccolsero i frammenti della statua e li nascosero in casa del padre del salviati, nel chiasso dei baroncelli. con il ritorno del granduca cosimo i si provvide... In architettura, il timpano è la superficie verticale triangolare racchiusa nella cornice del frontone, i cui tre lati si chiamano geison. I due spioventi sovrastanti i due geison inclinati che concludono l'edificio sono chiamati ciascuno sima. Spesso il timpano era ornato con decorazioni fittili dipinte o sculture oppure, vuoto, era schermato con materiali leggeri, come membrane animali, da cui il nome greco tµpa. Il termine, usato anche come sinonimo di frontone, può indicare lo spazio racchiuso nella cornice soprastante portali e finestre. Il timpano è definito "spezzato" quando la sua cornice è interrotta in modo simmetrico ...

