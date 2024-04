La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lo rompe chi parla. SILENZIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Con silenzio (dal latino silentium, derivazione di silere: "tacere, non far rumore") si intende la relativa o assoluta mancanza di suono o rumore; un ambiente in cui vi sia una pressione acustica inferiore ai 20 decibel viene solitamente considerato silenzioso. In senso figurato, può indicare l'astensione dalla parola o dal dialogo.

silenzio ( approfondimento) m sing (pl.: silenzi)

(fisica) assenza di rumori (filosofia) (religione) il tacere; il non parlare (militare) segnale di riposo eseguito con la tromba (per estensione) assenza di rumori e/o suoni (gergale) mancanza di attività

Sillabazione

si | lèn | zio

Pronuncia

IPA: /si'lntsjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino silentium , derivazione di silere ossia "tacere, non far rumore"

Sinonimi

silenziosità, assenza di rumori

( per estensione ) calma, pace, quiete, tranquillità

calma, pace, quiete, tranquillità ( senso figurato ) dimenticanza, nascondimento, oblio

dimenticanza, nascondimento, oblio (di fatto) riserbo, iservatezza, segreto, segretezza

riserbo, iservatezza, segreto, segretezza serenità, riposo,

mutismo, incomunicabilità

(senso figurato) (di trasmissioni) interruzione, perdita di contatto





Contrari

loquacità, rumorosità

chiasso, confusione, fracasso, rumore, frastuono, baccano, strepito

memoria, notorietà, ricordo

divulgazione, pubbblicità

( per estensione ) caos

caos (per estensione) comunicazione

Termini correlati

disagio, paura, insicurezza

( per estensione ) pensiero

pensiero ( per estensione ) ascesi

ascesi (per estensione) rispetto

Parole derivate

silenziare, silenzioso, silenziatore, silenziamento, silentario

