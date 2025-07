Robusto tessuto per sacchi nei cruciverba: la soluzione è Iuta

Home / Soluzioni Cruciverba / Robusto tessuto per sacchi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Robusto tessuto per sacchi' è 'Iuta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IUTA

Curiosità e Significato di Iuta

Non fermarti alla soluzione! Conosci Iuta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Iuta.

Perché la soluzione è Iuta? IUTA è un termine che indica un robusto tessuto naturale, molto resistente e ideale per la realizzazione di sacchi e imballaggi durevoli. Questo tessuto, generalmente in fibra di juta, si presta perfettamente a esigenze di robustezza e sostenibilità, offrendo una soluzione ecologica per il trasporto e l'immagazzinaggio di materiali vari. È una scelta affidabile e rispettosa dell'ambiente per molte applicazioni industriali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tessuto di canapa usato per i sacchiTessuto per sacchiUn tessuto per sacchiForte tessuto per sacchiGrezzo tessuto per sacchi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Iuta

Non riesci a risolvere la definizione "Robusto tessuto per sacchi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

U Udine

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E O Z N N U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UNZIONE" UNZIONE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.