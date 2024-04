La Soluzione ♚ Riunione fissata per discutere determinati problemi

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Riunione fissata per discutere determinati problemi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CONVEGNO

Curiosità su Riunione fissata per discutere determinati problemi: Domande: che cosa è stato fatto dopo l'ultima riunione che cosa si farà prima della prossima riunione quali sono gli impedimenti / ostacoli incontrati... Un convegno (in inglese convention, in italiano detto anche seminario) è una riunione di persone per discutere di argomenti di comune interesse. In particolare in un convegno di studi (anche semplicemente convegno) gruppi di studiosi si scambiano informazioni ed esperienze, favorendo così un arricchimento delle conoscenze di tutti i partecipanti. Fra quelli più noti si possono citare i convegni medici riservati a gruppi di specialisti che si confrontano, periodicamente, su nuovi farmaci, nuove tecniche operatorie e altre tematiche inerenti. Esistono poi convegni per ogni ramo dello scibile umano, che hanno la stessa funzione di scambio di ...

