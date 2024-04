La Soluzione ♚ Il ritardo nel pagamento

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Il ritardo nel pagamento. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MOROSITÀ

Curiosità su Il ritardo nel pagamento: Direttiva pagamenti (archiviato dall'url originale il 13 aprile 2013). euractiv, 5 ottobre 2012 ^ campagna europea contro i ritardi di pagamento, su ec.europa... Una bolletta è una fatturazione postale o elettronica di un contratto di fornitura di servizi. La tipologia giuridica di questi contratti è il contratto di somministrazione, che in origine e, propriamente ancora oggi, indicano la somministrazione di servizi, da non confondere, dunque, con il contratto di somministrazione di lavoro. In tutti i contratti di somministrazione (acqua, energia, gas, telefono fisso, telefono mobile a bollettazione, etc.) vige una prescrizione breve, diversa dall'ordinaria decennale; i gestori possono, pertanto, contestare le bollette fino a un massimo di qualche anno; per la precisione cinque secondo quanto ...

