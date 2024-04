La Soluzione ♚ La paga chi paga in ritardo

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MORA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Lele Mora, all'anagrafe Dario Gabriele Mora (Bagnolo di Po, 31 marzo 1955), è un personaggio televisivo ed agente dello spettacolo italiano. Coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari e in inchieste di grande impatto mediatico, è stato condannato per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione per una pena complessiva di 6 anni e 1 mese di reclusione, che Mora ha scontato in affidamento alla comunità Exodus di don Antonio Mazzi.

