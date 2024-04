La Soluzione ♚ Prese accolte documenti di avvenuto pagamento

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Prese accolte documenti di avvenuto pagamento. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RICEVUTE

Curiosità su Prese accolte documenti di avvenuto pagamento: Regno unito) vennero solo parzialmente accolte, in quanto furono riconosciute all'italia solo le richieste di occupazione. il 24 giugno la francia firmava... La ricevuta bancaria (detta anche RI.BA. oppure Riba) è un servizio bancario di incasso che consente ad un creditore professionale o assimilabile (impresa, lavoratore autonomo, ente, associazione, fondazione, ecc.) di riscuotere le fatture emesse attraverso la banca con cui intrattiene il rapporto di conto corrente. È uno strumento finanziario usato per la gestione aziendale con cui il creditore dichiara di aver diritto a ricevere dal debitore una somma di denaro a saldo di una fattura e autorizza la banca alla riscossione dell'importo indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente. A conferma del credito possono essere esibiti ...

