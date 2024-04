La Soluzione ♚ Edifici con le navate

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Edifici con le navate. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CHIESE

Curiosità su Edifici con le navate: Mastodontici nel caso di edifici molto grandi. negli edifici religiosi il corpo delle navate è solitamente inscritto nel cosiddetto piedicroce. le chiese infatti... Chiese – fiume che scorre in Trentino e Lombardia Valle del Chiese – valle del Trentino Sabbio Chiese – comune della provincia di Brescia Tre Chiese – appunto tre chiesette attigue che si trovano tra i paesi di Barbiano e Villandro il plurale della parola «chiesa»

Altre Definizioni con chiese; edifici; navate;