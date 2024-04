La Soluzione ♚ Dirigono i reparti ospedalieri La definizione e la soluzione di 7 lettere: Dirigono i reparti ospedalieri. PRIMARI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Dirigono i reparti ospedalieri: I colori primari sono un insieme di colori che sono scelti per produrre, attraverso la loro combinazione per sintesi additiva o sottrattiva, una gamma di altri colori. Nel caso di sintesi additiva, i colori primari (detti anche "colori primari additivi") sono due o più fasci luminosi che singolarmente producono sensazioni di colore distinte e che, pervenendo insieme, o in rapida successione, all'apparato visivo umano, producono la sensazione di altri colori (ad esempio un fascio rosso e uno verde, la cui combinazione produce la sensazione di giallo). Nel caso di sintesi sottrattiva, i colori primari (detti anche "colori primari ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: I colori primari sono un insieme di colori che sono scelti per produrre, attraverso la loro combinazione per sintesi additiva o sottrattiva, una gamma di altri colori. Nel caso di sintesi additiva, i colori primari (detti anche "colori primari additivi") sono due o più fasci luminosi che singolarmente producono sensazioni di colore distinte e che, pervenendo insieme, o in rapida successione, all'apparato visivo umano, producono la sensazione di altri colori (ad esempio un fascio rosso e uno verde, la cui combinazione produce la sensazione di giallo). Nel caso di sintesi sottrattiva, i colori primari (detti anche "colori primari ... primari m pl plurale di primario Sillabazione pri | mà | ri Etimologia / Derivazione vedi primario Sinonimi primi, principali

(di scuola) elementari

elementari (sostantivo) luminari, medici, professori Contrari secondari Altre Definizioni con primari; dirigono; reparti; ospedalieri; Combinandoli si ottengono tutte le tinte; Dirigono reparti ospedalieri; Dirigono i conventi; Si dirigono sul bersaglio; Dirigono la ditta in società; I reparti in cui è diviso lo stadio; Medici ospedalieri; Cerca altre soluzioni cruciverba

PRIMARI

