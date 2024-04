La Soluzione ♚ Quella dei venti non appassisce

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Quella dei venti non appassisce. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ROSA

Curiosità su Quella dei venti non appassisce: Quanto ritenuta vigorosa e gentile simbolo di immortalità e purezza, che non appassisce mai durante il corso delle stagioni eppure si rinnova sempre. (en) acacia... Rosa – pianta da fiore Rosa – colore Rosa – nome proprio di persona femminile Rosa – cognome italiano Rosa – gruppo di atleti che fanno parte di una medesima squadra sportiva

