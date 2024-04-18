Venti costanti dei tropici

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Venti costanti dei tropici' è 'Alisei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALISEI

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Perché la soluzione è Alisei? Gli alisei sono venti che soffiano costantemente tra i tropici, portando aria calda e umida da est verso ovest. Questi venti influenzano il clima di molte regioni tropicali, determinando stagioni secche e umide e contribuendo alla navigazione marittima tradizionale. La loro presenza è fondamentale per il ciclo atmosferico e per il clima globale. La loro costanza e direzione sono caratteristiche che li rendono un elemento chiave nei modelli meteorologici delle zone tropicali.

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Venti costanti dei tropici nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Alisei

Questa pagina è dedicata alla definizione "Venti costanti dei tropici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Alisei'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Venti costanti dei tropici

Venti costanti dei tropici Risposta: ALISEI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: A_____

A_____ Inizia con: A

A Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

A Ancona L Livorno I Imola S Savona E Empoli I Imola

La soluzione 'Alisei' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Venti costanti dei tropici". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.