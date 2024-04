La Soluzione ♚ Quando si alza è chiusa e quando si abbassa è aperta

La soluzione di 13 lettere per la definizione: Quando si alza è chiusa e quando si abbassa è aperta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CHIUSURA LAMPO

Curiosità su Quando si alza e chiusa e quando si abbassa e aperta: Ruotando alza o abbassa la cerniera. questi cursori muniti di fermi vengono generalmente utilizzati nella patta dei pantaloni. lampo spirale: è formata... La cerniera lampo (anche "chiusura lampo", abbreviata in italiano "lampo", in alcuni paesi nota come zip) è un tipo di chiusura che serve ad unire in modo rapido e sicuro due lembi di tessuto o di altro materiale non rigido.

