La Soluzione ♚ Sfuma quando non si realizza

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Sfuma quando non si realizza. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PROGETTO

Curiosità su Sfuma quando non si realizza: Tuttavia non riesce a emergere. approda pertanto nelle giovanili del sorrento, dove con la formazione allievi nella stagione 2006-2007 realizza 30 reti... Un progetto consiste, in senso generale, nell'organizzazione di azioni nel tempo per il perseguimento di uno scopo predefinito. Esistono diverse definizioni tecnico-scientifiche di cosa sia un progetto; per quella riferita alla norma ISO 21500 è definibile come insieme coordinato di attività, poste in essere per la realizzazione di uno o più obiettivi, mentre per quella che deriva dalla metodologia del PM2, il progetto è una organizzazione temporanea volta alla creazione di un prodotto o servizio.

