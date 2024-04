La Soluzione ♚ Prete protestante

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Prete protestante. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PASTORE

Curiosità su Prete protestante: Su questa condizione del suo confratello e su quella di un ministro protestante che gli offre un passaggio nella sua costosa automobile e l'invita a... Il cane da pastore maremmano abruzzese, conosciuto sia come pastore maremmano, sia come pastore abruzzese, è una razza canina italiana del gruppo pastori e bovari, originaria degli appennini dell'Italia centrale.

