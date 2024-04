La Soluzione ♚ Pantofole consunte

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Pantofole consunte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CIABATTE

Curiosità su Pantofole consunte: pantofola consorte" [[File:Adidas Sliders.jpg|thumb|Ciabatte dell'[[Adidas]MANU METTITI LE CIABATTE CHE È IL PAVIMENTO È FREDDO CIABATTA - Dizionario Italiano online Hoepli - Parola, significato e traduzione</ref>, formata da una suola e da una tomaia che si può limitare anche solo a una semplice striscia. Differisce dal sandalo.

