La Soluzione ♚ Il nome greco di Marte

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Il nome greco di Marte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ARES

Curiosità su Il nome greco di marte: marte è il quarto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal sole; è visibile a occhio nudo ed è l'ultimo dei pianeti di tipo terrestre dopo... Ares nella religione greca è il figlio di Zeus ed Era. Viene molto spesso identificato tra i dodici Olimpi come il dio della guerra in senso generale, ma si tratta di un'imprecisione perché in realtà Ares è il dio solo degli aspetti più violenti della guerra e della lotta intesa come sete di sangue. Per i Greci, Ares era un dio del quale diffidare sempre. Il suo luogo di nascita e la sua vera residenza si trovavano in Tracia, ai limiti estremi della Grecia, paese abitato da genti barbare e bellicose; e proprio in Tracia Ares decise di ritirarsi dopo che venne scoperto con Afrodite. Anche Atena è la dea della guerra ma il suo campo di azione ...

