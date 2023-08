Religiosi di Chieti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Religiosi di Chieti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TEATINI

Significato/Curiosita : Religiosi di chieti

Storia di chieti. secondo alcune leggende le origini storiche di chieti si confondono con la mitologia: una leggenda racconta che l'odierna chieti fu fondata... Di chieti, donde il soprannome di teatini) e fu approvato da papa clemente vii con breve del 24 giugno 1524. i teatini sono espressione del rinnovamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

