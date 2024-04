La Soluzione ♚ Il Messi del calcio

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Il Messi del calcio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LEO

Curiosità su Il messi del calcio: Disambiguazione – "messi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi messi (disambigua). lionel andrés messi cuccittini, detto leo messi (pronuncia... Edoardo Leo (Roma, 21 aprile 1972) è un attore, sceneggiatore e regista italiano.

