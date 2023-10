Il Messi asso del calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Messi asso del calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIONEL

Significato/Curiosita : Il messi asso del calcio

Lionel Andrés Messi Cuccittini, detto Leo (pronuncia spagnola [ljo'nel 'mesi]; Rosario, 24 giugno 1987), è un calciatore argentino, attaccante o centrocampista dell'Inter Miami e della nazionale argentina, di cui è capitano e con cui è diventato campione del mondo nel 2022 e campione del Sud America nel 2021.

