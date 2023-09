Messi asso del calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Messi asso del calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LIONEL

Significato/Curiosita : Messi asso del calcio

Coppe del re, una supercoppa spagnola, una uefa champions league, una supercoppa uefa e una coppa del mondo per club fifa; insieme a lionel messi e luis... Rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi messi (disambigua). lionel andrés messi cuccittini, detto leo (pronuncia spagnola [ljo'nel 'mesi];... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

