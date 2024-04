La Soluzione ♚ Mele gialle dal sapore acidulo

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Mele gialle dal sapore acidulo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RENETTE

Curiosità su Mele gialle dal sapore acidulo: Grossolana dal colore bianco-crema, sapore dolce-acidulo; rome beauty; rosa dei monti sibillini; royal gala: buccia rosso intenso con venature giallo chiaro... La renetta (reinette) è una mela acidula zuccherina e profumata originaria della Francia di colorazione diversa a seconda della varietà: dal verde uniforme al giallo rugginoso uniforme al grigio rugginoso uniforme, bicolore verde-rosso oppure giallo-rosso più o meno rugginoso.

Altre Definizioni con renette; mele; gialle; sapore; acidulo;