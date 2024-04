La Soluzione ♚ Lo è il maschio di Napoli

la definizione: Lo è il maschio di Napoli.

Soluzione : ANGIOINO

Curiosità su Lo e il maschio di napoli: Comunemente maschio angioino (anche mastio angioino), è uno storico castello medievale e rinascimentale, nonché uno dei simboli della città di napoli. il castello... Castel Nuovo, o più comunemente Maschio Angioino (anche Mastio Angioino), è uno storico castello medievale e rinascimentale, nonché uno dei simboli della città di Napoli. Il castello domina la scenografica piazza Municipio ed è sede della Società napoletana di storia patria e del comitato di Napoli dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, ospitato nei locali della SNSP. Nel complesso è situato anche il Museo civico, cui appartengono la cappella Palatina e i percorsi museali del primo e secondo piano. La Fondazione Valenzi vi ha la sua sede di rappresentanza, inaugurata il 15 novembre 2009 dall'allora presidente della ...

