La Soluzione ♚ Le linguette dei clarinetti

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Le linguette dei clarinetti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANCE

Curiosità su Le linguette dei clarinetti: linguetta mobile la cui vibrazione fa suonare gli strumenti a fiato detti appunto ad ancia. l'ancia battente semplice (famiglia dei clarinetti e dei sassofoni)... La fisarmonica (dal greco antico: fsa, phsa, "soffio/mantice" e µ, harmonikòs, "armonico"), "accordéon" in francese, "accordion" in inglese e "Akkordeon" in tedesco, è uno strumento aerofono a tastiera, con mantice, ad ancia libera. Chi suona la fisarmonica è chiamato fisarmonicista.

