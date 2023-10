Sono simili ai clarinetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono simili ai clarinetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OBOI

Significato/Curiosita : Sono simili ai clarinetti

Il clarinetto basso è uno strumento musicale a fiato (strumento traspositore ad ancia semplice) appartenente alla famiglia dei clarinetti. questo strumento... Ilbasso è uno strumento musicale a fiato (strumento traspositore ad ancia semplice) appartenente alla famiglia dei. questo strumento... L'oboe è uno strumento musicale aerofono a fiato ad ancia doppia appartenente al gruppo orchestrale dei legni. Ha un suono leggero e assai penetrante. Di forma conica, è generalmente fatto di Grenadilla (legno molto resistente) (Dalbergia melanoxylon) o, meno frequentemente, di palissandro (Dalbergia nigra, chiamato spesso, con mediocre traslazione dall'inglese rosewood, "legno di rosa" o "brazilian rosewood"). Le chiavi sono in metallo, generalmente alpacca (lega rame-zinco) argentata o dorata. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

