Le linguette dei sassofoni - Cruciverba

L'ancia battente semplice (famiglia dei clarinetti e dei) è costituita da unasottile, ancorata ad una finestra, aperta su un tubo, che...

La fisarmonica (dal greco antico: fsa, phsa, "soffio/mantice" e µ, harmonikòs, "armonico"), "accordéon" in francese, "accordion" in inglese e "Akkordeon" in tedesco, è uno strumento musicale aerofono a tastiera, con mantice, ad ancia libera.