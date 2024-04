La Soluzione ♚ Il Turner della CNN statunitense La definizione e la soluzione di 3 lettere: Il Turner della CNN statunitense. TED Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Il turner della cnn statunitense: Noto per essere stato il fondatore della cnn, il primo canale all news della storia e per essere stato il presidente della turner broadcasting system,... TED (Technology Entertainment Design) è una serie di conferenze, chiamate anche TED talks, gestite dall'organizzazione privata non-profit statunitense Sapling Foundation. TED, che è nato nel febbraio 1984 come evento singolo e nel 1990 si è trasformato in una conferenza annuale, era inizialmente dedicato a tecnologia e design, coerentemente con la sua origine nella Silicon Valley, ma in seguito ha esteso il suo raggio di competenza al mondo ... Altre Definizioni con ted; turner; statunitense; La Turner del soul; Il cantante ex marito di Tina Turner; Spicciolo statunitense; John French pittore statunitense specializzato nei soggetti urbani;

La risposta a Il Turner della CNN statunitense

TED

T

E

D

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Il Turner della CNN statunitense' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.