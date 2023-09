L azienda di Jeff Bezos - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L azienda di Jeff Bezos. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AMAZON

Significato/Curiosità : L azienda di Jeff Bezos

Amazon è un gigante dell'e-commerce e della tecnologia fondato da Jeff Bezos. Fondata nel 1994 come libreria online, l'azienda ha rapidamente espanso la sua presenza in molteplici settori, diventando una delle più grandi società al mondo. Amazon offre una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui la vendita al dettaglio online, la produzione e distribuzione di contenuti digitali come e-book e streaming video attraverso Amazon Prime Video, il cloud computing attraverso Amazon Web Services (AWS), dispositivi hardware come Kindle, Echo e Fire TV, e molto altro. Uno dei fattori chiave del successo di Amazon è la sua attenzione all'efficienza operativa e all'innovazione continua, compreso il pionierismo nella consegna veloce con servizi come Amazon Prime. L'azienda ha trasformato il modo in cui le persone fanno acquisti online e ha avuto un impatto significativo sull'industria del commercio al dettaglio e della tecnologia.

