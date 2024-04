La Soluzione ♚ Hanno la pala in cima

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Hanno la pala in cima. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : REMI

Curiosità su Hanno la pala in cima: la pala di brera, o pala montefeltro (sacra conversazione con la madonna col bambino, sei santi, quattro angeli e il donatore federico da montefeltro)... Remi - Le sue avventure (, Ie naki ko) è una serie televisiva anime prodotta dalla Tokyo Movie Shinsha nel 1977, tratta dal romanzo Senza famiglia di Hector Malot. È stata trasmessa in Italia per la prima volta nel 1979 su Rete 1.

