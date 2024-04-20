Asceta che viveva in cima a una colonna

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Asceta che viveva in cima a una colonna' è 'Stilita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STILITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Asceta che viveva in cima a una colonna" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Asceta che viveva in cima a una colonna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Stilita? Stilita era un eremita che trascorreva le sue giornate in meditazione e preghiera, vivendo isolato in un luogo elevato sopra gli altri. La sua vita dedicata alla spiritualità e alla purificazione lo portava a condurre un'esistenza austera, lontano dai piaceri mondani. Vivendo in cima a una colonna, rappresentava un esempio di dedizione totale alla fede e alla ricerca interiore.

In presenza della definizione "Asceta che viveva in cima a una colonna", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Asceta che viveva in cima a una colonna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Stilita:

S Savona T Torino I Imola L Livorno I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Asceta che viveva in cima a una colonna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

