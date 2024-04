La Soluzione ♚ Governò a Cuba

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Governò a Cuba. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CASTRO - FIDEL CASTRO

Curiosità su Governo a cuba: Caffeicoltura a cuba. durante gli anni sessanta il governo cubano dovette tutelare i boschi per via del precedente disboscamento. il governo attuò in tutta... Fidel Alejandro Castro Ruz ( audio; Birán, 13 agosto 1926 – L'Avana, 25 novembre 2016) è stato un rivoluzionario, politico e militare cubano che ha governato Cuba dal 1959 al 2008. Protagonista della storia politica del Novecento, è stato Primo ministro di Cuba dal 16 febbraio 1959 fino all'abolizione della carica, avvenuta il 2 dicembre 1976, e successivamente, dal 3 dicembre 1976 al 18 febbraio 2008, Presidente del Consiglio di Stato e Presidente del Consiglio dei ministri, nonché Primo Segretario del Partito Comunista di Cuba. Castro, assieme al fratello Raúl, a Ernesto Che Guevara e a Camilo Cienfuegos, fu uno dei protagonisti della ...

