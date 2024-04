La Soluzione ♚ Si gonfia per gracidare

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Si gonfia per gracidare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RANA

Curiosità su Si gonfia per gracidare: goccia per gracidare" Con il nome comune di rana si indica la maggioranza degli anfibi appartenente all'ordine degli Anuri. In ambito tassonomico, è bene notare che il nome è invece attribuito esclusivamente ai membri del genere Rana.

