La Soluzione ♚ Un gioco da ricomporre

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Un gioco da ricomporre. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PUZZLE

Curiosità su Un gioco da ricomporre: Conduce inoltre alla rocca della tavola rotonda, un luogo di raduno per i senzaluce destinati a ricomporre l'anello ancestrale. lì, il protagonista scopre... Il puzzle (in inglese ['pzl]; in italiano /'pazel, 'pazol/ o anche /'pule/) è un gioco da tavolo di tipo rompicapo in cui bisogna incastrare tra loro dei pezzi di cartone di piccole dimensioni fino a risalire all'immagine originale.

