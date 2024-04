La Soluzione ♚ L ha gettata alle ortiche lo spretato

La soluzione di 6 lettere per la definizione: L ha gettata alle ortiche lo spretato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TONACA

