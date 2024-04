La Soluzione ♚ Galleria

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Galleria. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TUNNEL

Curiosità su Galleria: La galleria degli uffizi è un museo statale di firenze, che fa parte del complesso museale denominato gallerie degli uffizi e comprendente, oltre alla... Nel campo dell'ingegneria civile, una galleria o tunnel (pronuncia ['tunnel]) è una perforazione del suolo approssimativamente orizzontale, nella quale domina la lunghezza sulle altre due dimensioni, e che mette in comunicazione due luoghi tra di loro. Una galleria che attraversa un'altura è detta traforo.

