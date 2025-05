Galleria tipica delle catacombe nei cruciverba: la soluzione è Cunicolo

CUNICOLO

Curiosità e Significato di "Cunicolo"

Vuoi sapere di più su Cunicolo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Cunicolo.

Perché la soluzione è Cunicolo? Il termine cunicolo si riferisce a un passaggio sotterraneo o un tunnel, spesso utilizzato per scopi funerari, come nelle catacombe. Questi cunicoli erano progettati per ospitare le sepolture e permettere l'accesso a diverse camere funerarie, creando una rete intricata sotto terra. La loro costruzione testimonia l'importanza della vita dopo la morte nelle culture antiche, rendendo questi spazi non solo luoghi di riposo, ma anche di memoria e riti.

Stretto passaggio sotterraneoLa tipica costruzione degli InuitLa particolare coppa di legno tipica della Val d AostaLa tipica nave vichinga

Come si scrive la soluzione Cunicolo

Se "Galleria tipica delle catacombe" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

U Udine

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

O Otranto

