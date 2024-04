La Soluzione ♚ Gabriella in famiglia

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Gabriella in famiglia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LELLA

Curiosità su Gabriella in famiglia: gabriella di savoia (nome completo in italiano maria gabriella giuseppa aldegonda adelaide margherita ludovica felicita gennara; napoli, 24 febbraio 1940)... Elena Fabrizi, all'anagrafe Elena Fabbrizi, nota anche con lo pseudonimo di Sora Lella (Roma, 17 giugno 1915 – Roma, 9 agosto 1993), è stata un'attrice, cuoca e conduttrice televisiva italiana, vincitrice di un David di Donatello nel 1984.

