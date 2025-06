Non li rispettano i ritardatari nei cruciverba: la soluzione è Orari

ORARI

Curiosità e Significato di Orari

La soluzione Orari di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Orari per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Orari? Orari indica i momenti precisi in cui qualcosa deve accadere o essere fatto, come le fasce di tempo di apertura di un negozio o gli appuntamenti. La frase suggerisce che chi arriva in ritardo non rispetta questi tempi stabiliti. Conoscere e rispettare gli orari è fondamentale per organizzare al meglio la giornata e mantenere l'ordine nelle attività quotidiane.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fissano le aperture e le chiusureSi dice di 24 fusiSono situati fra i meridianiLi guardano spesso i ritardatariLi rispettano i puntualiLi governano i pastori

Come si scrive la soluzione Orari

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non li rispettano i ritardatari", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

I Imola

