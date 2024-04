La definizione e la soluzione di 7 lettere: Risate equine. NITRITI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Il nitrito è un anione composto da un atomo di azoto e due atomi di ossigeno caricati negativamente. La sua formula chimica è NO2-{\displaystyle {\ce {NO2-}}}. A seconda dei casi, può essere considerato come un sale o un estere dell'acido nitroso. I nitriti presentano un'alta tossicità per l'uomo, specialmente nei bambini, in quanto inducono la formazione di metaemoglobina, forma non funzionante dell'emoglobina che riduce l'apporto di ossigeno ai tessuti e talvolta causa anche il decesso. Per reazione con ammine secondarie ed ammidi presenti negli alimenti, forma le nitrosammine, N-nitroso composti cancerogeni.

nitriti m pl

plurale di nitrito

Sillabazione

ni | trì | ti

Etimologia / Derivazione

deriva da nitrito